Аналитики назвали регионы с самой большой просрочкой при сдаче жилья

На третьем месте среди субъектов РФ оказалась Республика Татарстан, где 55,9% «квадратов» в новостройках сдавались дольщикам с просрочкой в 2025 году. Далее идут Воронежская и Свердловская области, где с просрочкой сдаются 47,8% и 39,9% новостроек соответственно. Наименьшая доля нового жилья, сданного со срывом сроков, отмечается в Санкт-Петербурге — 14%. В среднем по РФ доля квадратных метров на первичном рынке жилья, сданных дольщикам с просрочкой в 2025 году, составила 35%.