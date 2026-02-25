ЕРЗ.РФ: в России более 700 застройщиков сдавали новостройки с задержкой

Аналитики отмечают, что жилье в РФ в основном вводится в срок: за последние 12 месяцев доля своевременно и досрочно сданного жилья составляла в среднем 65%. Если запланированный срок ввода был нарушен, исходя из опыта 2025 года, дожидаться окончания строительства в среднем приходилось 14 месяцев и 9 дней. За год средний срок строительства многоквартирного дома от выдачи разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию составил 43 месяца и 15 дней, а от даты опубликования первой проектной декларации до ввода в эксплуатацию — 34 месяцев и 6 дней.