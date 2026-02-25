ЕРЗ.РФ: в России более 700 застройщиков сдавали новостройки с задержкой

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 700 из 1 430 застройщиков в РФ сдавали новостройки с задержкой в 2025 году. Об этом рассказали ТАСС аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).
«По данным по вводу за 2025 год, 724 из 1 430 застройщиков ввели жилье с переносом срока ввода в 2025 году», — рассказали аналитики.
По словам аналитиков, регионом с наибольшей средней по сроку задержкой сдачи жилых домов в 2025 году стала Республика Дагестан (34 мес.). Далее идут Хабаровский край (около 22 месяцев), Вологодская (18 месяцев), Ленинградская и Омская области (около 14 месяцев в каждой).
При этом отмечается, что задержка сдачи жилья в РФ в среднем снизилась на 19% в 2025 году — с 6 месяцев и 6 дней в 2024-м против 5 месяцев в 2025-м.
По состоянию на январь 2026 года средний срок переноса планируемых сроков ввода строящихся объектов на территории РФ составил 3 месяца и 12 дней, а с учетом объектов, строительство которых остановлено, — 5 месяцев и 6 дней. По сравнению с январем прошлого года переносы по строящимся объектам уменьшились на 3 дня или на 4%, а по остановленным объектам — увеличились на 6 дней, или на 5%.
Аналитики отмечают, что жилье в РФ в основном вводится в срок: за последние 12 месяцев доля своевременно и досрочно сданного жилья составляла в среднем 65%. Если запланированный срок ввода был нарушен, исходя из опыта 2025 года, дожидаться окончания строительства в среднем приходилось 14 месяцев и 9 дней. За год средний срок строительства многоквартирного дома от выдачи разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию составил 43 месяца и 15 дней, а от даты опубликования первой проектной декларации до ввода в эксплуатацию — 34 месяцев и 6 дней.