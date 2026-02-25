Ричмонд
В Госдуме уточнили, кого коснутся штрафы за отсутствие чата в MAX

Депутат Свинцов: Жильцов не будут штрафовать за отсутствие домового чата в MAX.

Источник: Комсомольская правда

Штрафы за отсутствие домового чата в мессенджере MAX распространяются только на управляющие компании и ТСЖ. Жильцы многоквартирных домов под действие этих санкций не подпадают, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Данный штраф никак не распространяется на жителей многоквартирных домов, а сделан он исключительно для того, чтобы как раз ТСЖ и управляющие компании не пытались манипулировать мнениями жителей», — сказал депутат.

Как подчеркнул Свинцов, проблема подделки подписей в протоколах собраний собственников жилья стоит остро — в Госдуму поступает множество подобных обращений. Использование мессенджера MAX для общения с УК, по мнению депутата, решит эту проблему, обеспечив прозрачность и законность процедур.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста в магазинах через МАХ.