Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безопасны ли онлайн-курсы в мессенджерах: адвокат дал прямой ответ

Адвокат Лагойко посоветовал россиянам не покупать обучение в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда

Покупка онлайн-курсов через мессенджеры может принести неприятные сюрпризы. Такие платформы нестабильны, а ответственность за доступ к материалам зачастую полностью лежит на пользователе. Об этом KP.RU рассказал адвокат Станислав Лагойко.

«Сейчас множество сообщений по поводу мошенничества на онлайн-курсах. И, прежде всего, это связано даже не с оплатой, формулировками договора, а в том, что ведут их непрофессионалы. Сейчас законодательство это никак не регулирует, привлечь в данном случае к ответственности будет невозможно», — пояснил Лагойко.

Кроме того, если мессенджер закроют, исполнитель ничего не будет должен, ссылаясь на форс-мажор. Договор — это соглашение между сторонами, и формулировки вроде «не предъявлять необоснованные претензии» должны быть конкретными, иначе их можно трактовать по-разному.

Материалы, за которые заплачено, остаются собственностью покупателя и не могут быть удалены без его согласия. Лагойко также предупредил, что бороться за небольшие суммы через суд часто нерентабельно.

«Если речь идет о миллионах рублей, — а мы знаем, что есть люди, которые покупают контент на такие суммы, — то, конечно, имеет смысл побороться. Если, как у вас, речь идет о 30 тысячах, то все зависит от заработка и личной заинтересованности», — добавил адвокат.