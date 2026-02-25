Безопасны ли онлайн-курсы в мессенджерах: адвокат дал прямой ответ

Покупка онлайн-курсов через мессенджеры может принести неприятные сюрпризы. Такие платформы нестабильны, а ответственность за доступ к материалам зачастую полностью лежит на пользователе. Об этом KP.RU рассказал адвокат Станислав Лагойко.
«Сейчас множество сообщений по поводу мошенничества на онлайн-курсах. И, прежде всего, это связано даже не с оплатой, формулировками договора, а в том, что ведут их непрофессионалы. Сейчас законодательство это никак не регулирует, привлечь в данном случае к ответственности будет невозможно», — пояснил Лагойко.
Кроме того, если мессенджер закроют, исполнитель ничего не будет должен, ссылаясь на форс-мажор. Договор — это соглашение между сторонами, и формулировки вроде «не предъявлять необоснованные претензии» должны быть конкретными, иначе их можно трактовать по-разному.
Материалы, за которые заплачено, остаются собственностью покупателя и не могут быть удалены без его согласия. Лагойко также предупредил, что бороться за небольшие суммы через суд часто нерентабельно.
«Если речь идет о миллионах рублей, — а мы знаем, что есть люди, которые покупают контент на такие суммы, — то, конечно, имеет смысл побороться. Если, как у вас, речь идет о 30 тысячах, то все зависит от заработка и личной заинтересованности», — добавил адвокат.