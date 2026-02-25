В России вводят правила перевозок для туристических поездов с 1 марта

Согласно документу, пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок в поездах, при его нарушении он может быть удален из поезда без возврата потраченных средств. Что касается безбилетников, то из таких поездов запрещено высаживать детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.