ОКБ: россияне оформили 2,82 млн розничных кредитов в январе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Граждане РФ оформили 2,82 млн ссуд по всем сегментам розничного банковского кредитования, по итогам января 2026 года. По сравнению с результатами декабря, когда было выдано 3,53 млн кредитов, сокращение составило 20%, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным ОКБ, объем розничного кредитования в январе сократился на 45% относительно декабря и составил 814,13 млрд руб. (в декабре 2025 г. — 1,47 трлн руб.). В годовом отношении прирост объема кредитования достиг 54% (в 2025 г. банки выдали кредитов на 527,78 млрд руб.).
В общем объеме выданных в январе заемных денежных средств наибольшую долю в 43% заняла ипотека, месяцем ранее ее доля составляла 56%. На сегмент наличных пришлось 32% — рост с 22% в декабре 2025 г. Доля автокредитов за месяц не изменилась и осталась на уровне 11%. Доля кредитных карт подросла до 12% с 10% в декабре 2025 г. Доля РOS-кредитов выросла до 2% с 1% месяцем ранее.
В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в январе вошли: Москва — 194,57 тыс. кредитов на 93,54 млрд руб., Московская обл. — 165,44 тыс. кредитов на 62,75 млрд руб., Санкт-Петербург — 104,02 тыс. кредитов на 46,89 млрд руб., Краснодарский край — 121,92 тыс. кредитов на 31,25 млрд руб., Татарстан — 76,44 тыс. кредитов на 28,65 млрд руб.