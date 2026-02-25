ОКБ: россияне оформили 2,82 млн розничных кредитов в январе

В общем объеме выданных в январе заемных денежных средств наибольшую долю в 43% заняла ипотека, месяцем ранее ее доля составляла 56%. На сегмент наличных пришлось 32% — рост с 22% в декабре 2025 г. Доля автокредитов за месяц не изменилась и осталась на уровне 11%. Доля кредитных карт подросла до 12% с 10% в декабре 2025 г. Доля РOS-кредитов выросла до 2% с 1% месяцем ранее.