Россия нарастила экспорт пшеницы на 10,6% в феврале

Россия с 1 по 20 февраля отгрузила на экспорт на 10,6% пшеницы больше, чем за такой же период 2025 года. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на данные мониторинга Российского зернового союза.
Сообщается, что РФ отгрузила на экспорт 1,66 млн тонн пшеницы в 19 стран, больше всего российского зерна закупил Египет.
Ранее сообщалось, что Россия сохранила первое место в мире по экспорту пшеницы по итогам 2025 года.
Всего же в 2025 году Россия наторговала с другими странами на сумму $697,3 млрд, по данным таможни.
Тем временем президент РФ Владимир Путин проинформировал, что российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена в более чем 30 стран мира. Сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов. Российский лидер сделал прогноз, что в 2026 году экспорт продукции военного назначения значительно вырастет.