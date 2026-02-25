Ричмонд
В ГД уточнили, когда придут первые платежки ЖКХ по новым правилам

Первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что оплату по обновленным срокам впервые можно будет провести с апреля.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца вступит в марте, однако оплату по новым срокам впервые можно будет произвести с апреля 2026 года. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Как убедился корреспондент ТАСС, в февральских платежках ЖКХ указан срок оплаты до 10 марта, несмотря на то, что с 1 марта вступает закон, переносящий крайний срок оплаты с 10 на 15 число месяца.

«Закон вступает в силу 1 марта 2026 года, поэтому новым правилом можно будет воспользоваться, начиная с платежа за март, который нужно будет оплатить до 15 апреля. Все дело в том, как сформулированы новые сроки в законе. Оплачивать нужно до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Это означает, что новый срок применяется к оплате за тот месяц, который уже прошел», — пояснил депутат.

По словам Кошелева, платежки за февраль, которые граждане получат в начале марта, нужно оплатить по старым правилам — до 10 марта, а квитанции за март можно будет оплатить вплоть до 15 апреля.

