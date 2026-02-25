Россиянам напомнили о новом сроке оплаты услуг ЖКХ: подробности

В Госдуме разъяснили, когда начнет действовать новый срок оплаты коммунальных услуг. Как рассказал ТАСС депутат Владимир Кошелев, закон вступает в силу в марте, но впервые заплатить по новым правилам — до 15 числа — нужно будет уже в апреле за мартовские услуги.
«Все дело в том, как сформулированы новые сроки в законе. Оплачивать нужно до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Это означает, что новый срок применяется к оплате за тот месяц, который уже прошел», — сказал Кошелев.
По словам Кошелева, квитанции за февраль, которые придут в начале марта, необходимо оплатить по старым правилам — до 10 марта. А вот платежки за март можно будет закрывать уже по новому сроку — вплоть до 15 апреля.
В свою очередь директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер рассказала, что экономика коммунального сектора требует роста тарифов.