В ГД предложили увеличить лимит долга для банкротства без суда

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин («Справедливая Россия») внесет законопроект об увеличении порога задолженности для внесудебного банкротства до 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата.
«Необходимо увеличить порог задолженности для внесудебного банкротства с 1 до 3 млн рублей. Соответствующий законопроект готовится ко внесению в Госдуму», — говорится в сообщении.
Изменения предлагается внести в закон «О несостоятельности (банкротстве)». По мнению Делягина, практика внесудебного банкротства показала свою высокую эффективность. Он привел статистику, согласно которой за время работы механизма внесудебного банкротства им воспользовалось более 153 тыс. человек. При этом в 2025 году число процедур увеличилось на 22,9% по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует о растущей востребованности такого механизма, считает политик.
«Увеличение порога внесудебного банкротства до 3 млн рублей позволит ослабить нагрузку на судебную систему, в настоящее время в ряде регионов угрожающую ее параличом, существенно облегчит положение попавших в тяжелую жизненную ситуацию граждан России и при этом не будет провоцировать возникновение иждивенческих настроений», — сказал Делягин, его слова приводит пресс-служба.