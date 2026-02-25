В ГД предложили увеличить лимит долга для банкротства без суда

Изменения предлагается внести в закон «О несостоятельности (банкротстве)». По мнению Делягина, практика внесудебного банкротства показала свою высокую эффективность. Он привел статистику, согласно которой за время работы механизма внесудебного банкротства им воспользовалось более 153 тыс. человек. При этом в 2025 году число процедур увеличилось на 22,9% по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует о растущей востребованности такого механизма, считает политик.