В Новосибирске нарушили права работников вагонной ремонтной компании

При сокращении штата семерым работникам не предложили все подходящие вакансии.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская транспортная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в вагонной ремонтной компании и нашла нарушения. Компанию привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При сокращении штата семерым работникам не предложили все подходящие вакансии. Кроме того, в компании проигнорировали заявления трех сотрудников о компенсации стоимости проезда и не выплатили им деньги.

После представления прокурора работникам предложили свободные места, и шестеро из них продолжили работу в организации. Троим сотрудникам компенсировали затраты на проезд, всего им выплатили больше 29 тысяч рублей.