Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России с 1 апреля увеличится размер соцспенсий: вот на сколько

В Госдуме назвали средний размер социальных пенсий в России с 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут. Как рассказала парламентарий Наталия Полуянова, их средний размер составит 16 590 рублей.

Как уточнила Полуянова, повышение социальных пенсий произойдет с 1 апреля, их проиндексируют на 6,8%.

«Закон закрепляет право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, также детьми, оба родителя которых неизвестны, гражданами, имеющими инвалидность, в том числе детьми с инвалидностью», — пояснила депутат.

По ее словам, рост выплат будет выше нынешнего уровня инфляции.

Как подчеркивала доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец, средняя соцпенсия в РФ вырастет более чем тысячу рублей с 1 апреля.

Немногим ранее KP.RU писал, в каких отраслях работники получают от 200 тысяч рублей в месяц. Тогда в список вошли сфера добычи металлических руд и область космического транспорта, где средние зарплаты достигли подобного уровня.