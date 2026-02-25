В России с 1 апреля увеличится размер соцспенсий: вот на сколько

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут. Как рассказала парламентарий Наталия Полуянова, их средний размер составит 16 590 рублей.
Как уточнила Полуянова, повышение социальных пенсий произойдет с 1 апреля, их проиндексируют на 6,8%.
«Закон закрепляет право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, также детьми, оба родителя которых неизвестны, гражданами, имеющими инвалидность, в том числе детьми с инвалидностью», — пояснила депутат.
По ее словам, рост выплат будет выше нынешнего уровня инфляции.
Как подчеркивала доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец, средняя соцпенсия в РФ вырастет более чем тысячу рублей с 1 апреля.
