Last.fm грозит штраф до 12 млн рублей за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Музыкальный американский онлайн-сервис Last.fm впервые после разблокировки в РФ в 2023 году дважды привлечен к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, музыкальной платформе грозит штраф до 12 млн рублей.
«Привлекаемое лицо: Last.fm Limited, ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации) и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы, в том числе содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», — следует из материалов административных дел.
В последний раз доступ к странице музыкального сервиса был ограничен в РФ в 2023 году, когда Last.fm трижды проигнорировал уведомления Роскомнадзора о необходимости удалить запрещенные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию и дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Ограничительные меры были сняты в марте 2023 года после выполнения администрацией сервиса необходимых требований РКН. Страница вновь стала доступна российским пользователям.