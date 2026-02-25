Last.fm грозит штраф до 12 млн рублей за неудаление запрещенного контента

В последний раз доступ к странице музыкального сервиса был ограничен в РФ в 2023 году, когда Last.fm трижды проигнорировал уведомления Роскомнадзора о необходимости удалить запрещенные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию и дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Ограничительные меры были сняты в марте 2023 года после выполнения администрацией сервиса необходимых требований РКН. Страница вновь стала доступна российским пользователям.