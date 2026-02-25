В омской «Тепловой компании» высказались об «обрушившей потолок» аварии

В «Тепловой компании» прокомментировали резонансную публикацию о предполагаемых последствиях коммунальной аварии на трубопроводе в районе улице Русско-Полянской, случившейся 20 февраля 2026 года.
«Со стороны “Тепловой компании” все ремонтные работы на тепловых сетях по данному адресу были полностью завершены в ночь на 22 февраля. Для оперативного устранения повреждения были задействованы все необходимые технические ресурсы и персонал. Подача теплоносителя была возобновлена в 06:00», — подчеркнули в пресс-службе компании.
При этом обращается внимание, что отладка внутридомовых систем, включая удаление так называемых завоздушин в стояках и настройку параметров подачи тепла в квартиры, является зоной ответственности управляющей организации.
Напомним, ранее в социальных сетях появилось утверждение об отсутствии тепла в многоэтажке по улице 2-й Кировской на фоне порыва на теплосетях на указанном участке. По данным областной прокуратуры, подача тепла якобы привела к ЧП с частичным обрушением потолка в одной из квартир. Заявляется, что продолжительность отключения тепла и горячей воды на объектах превысило нормативы, что могут квалифицировать как «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».