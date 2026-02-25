В омской «Тепловой компании» высказались об «обрушившей потолок» аварии

Напомним, ранее в социальных сетях появилось утверждение об отсутствии тепла в многоэтажке по улице 2-й Кировской на фоне порыва на теплосетях на указанном участке. По данным областной прокуратуры, подача тепла якобы привела к ЧП с частичным обрушением потолка в одной из квартир. Заявляется, что продолжительность отключения тепла и горячей воды на объектах превысило нормативы, что могут квалифицировать как «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».