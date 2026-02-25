Хабаровчанам сделают перерасчёт платы за отопление из-за аварии

В Хабаровске жителям Краснофлотского района автоматически сделают сза отопление и горячую воду из-за аварии на тепломагистрали ТМ-33. Аварийные бригады работали сутки, чтобы устранить прорыв и восстановить подачу ресурса.
Авария произошла ночью 23 февраля на теплотрассе ТМ-33 в Краснофлотском районе. В результате без тепла и горячей воды остались 119 многоквартирных и 40 частных домов, 9 детских садов и 3 школы. В общежитиях ТОГУ затопило подвалы, вуз перевёл студентов на дистанционное обучение.
Поставщик самостоятельно произведёт перерасчёт за период отсутствия услуг. Сумма будет отражена в ближайших квитанциях. Жителям не нужно подавать заявления — компенсация начислится автоматически.
Если отопление до сих пор не вернулось, следует звонить на горячую линию Главного управления государственного контроля по телефону (4212) 40−23−40. Власти края держат ситуацию на контроле, чтобы подобные аварии не повторялись в будущем.