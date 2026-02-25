Приморье сократит финансирование спортивной программы ВЭФ

Субсидии спортивным некоммерческим организациям и юридическим лицам сократили на 368,3 млн рублей. Меньше денег получат муниципалитеты на развитие спортивной инфраструктуры, сокращаются гранты на лыжные мероприятия, расходы на содержание и эксплуатацию концертно‑спортивного комплекса «Фетисов‑Арена», стимуляционные выплаты тренерам и призовые выплаты спортсменам. Урезаются субсидии на развитие международных спортивных связей, а также средства на капремонт объектов спорта.