Приморье сократит финансирование спортивной программы ВЭФ

Власти Приморья сократили бюджетное финансирование спортивной программы Восточного экономического форума (ВЭФ, 16+) в этом году. Расходы на мероприятия форума попали в пакет секвестрования расходов краевой казны на 2026 год — корректировка принята парламентом, сообщает ИА PrimaMedia.
Расходы «на субсидии краевым государственным автономным учреждениям на организацию и проведение мероприятий спортивной программы Восточного Экономического форума» уменьшены на 3,2 млн рублей.
В целом, по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» расходы в 2026 году уменьшены на 406,5 млн рублей.
Субсидии спортивным некоммерческим организациям и юридическим лицам сократили на 368,3 млн рублей. Меньше денег получат муниципалитеты на развитие спортивной инфраструктуры, сокращаются гранты на лыжные мероприятия, расходы на содержание и эксплуатацию концертно‑спортивного комплекса «Фетисов‑Арена», стимуляционные выплаты тренерам и призовые выплаты спортсменам. Урезаются субсидии на развитие международных спортивных связей, а также средства на капремонт объектов спорта.
Законодательное собрание Приморского края (ЗС ПК) в среду, 25 февраля, утвердило изменения краевого бюджета на 2026 год. Доходная часть изменилась символически, а расходы секвестировали более чем на 3 млрд рублей. Это вызвано потребностью сокращения дефицита в условиях исчезновения «подушки» переходящих остатков, необходимостью обеспечить софинансирование по нацпроектам и закрыть накопившуюся кредиторскую задолженность.
Напомним, ВЭФ в 2026 году запланирован к проведению во Владивостоке с 1 по 4 сентября.