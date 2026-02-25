В погоне за выгодой: как сменить банк для получения зарплаты в Казахстане

Карточка для получения заработной платы может быть оформлена в любом банке второго уровня (БВУ). Обычно работодатели имеют договоры с определенными банками, в которых и просят работников открыть счет. Это делается для удобства работы бухгалтерии.
С ростом цифровизации и конкуренции БВУ стали предлагать различные интересные возможности своим клиентам. Могут начисляться бонусы за оплату услуг или покупки, которые позволяют экономить деньги. Также могут предлагаться льготные условия, такие как более низкие ставки по кредитам и ипотеке. Поэтому казахстанцы могут выбирать выгодные для них условия.
Для смены банка достаточно обратиться к работодателю. Перед тем как выбрать банк, казахстанцам следует изучить предлагаемые условия: от бонусов и льгот до стоимости комиссий. Также важны доступность филиалов и банкоматов.
Когда выбор сделан, работнику нужно открыть счет и карточку в нужном банке. Реквизиты карты передаются бухгалтеру вместе с заявлением о смене счета для выдачи зарплаты. Узнать и скачать реквизиты можно в мобильном приложении банка.
Бухгалтер осуществляет перенос зарплатного счета на другой БВУ. В последующие месяцы оклад будет поступать на счет в выбранном банке.
Законодательством Республики Казахстан не допускается навязывание работникам обязанности открывать зарплатные счета в определенных банках. Работник вправе отказаться от условий, которые считает невыгодными.