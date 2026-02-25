Депутат Говырин рассказал об изменениях в назначении детских пособий с 1 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС /. Принципы назначения детских пособий будут скорректированы — в частности, с 1 марта 2026 года вступает в силу новый порядок расчета алиментов при оформлении единого пособия для семей с детьми. Теперь органы соцзащиты будут ориентироваться не на МРОТ, а на среднемесячную зарплату по региону, что может повлиять на величину назначенного пособия. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«Март принесет несколько изменений в социальных выплатах, и самое заметное касается единого пособия на детей. До сих пор, когда у семьи не было судебного решения или нотариального соглашения по алиментам, соцзащита считала их от МРОТ. С 1 марта 2026 года ориентир другой — среднемесячная зарплата по региону. Разница может быть существенной, потому что средняя зарплата в большинстве регионов заметно выше МРОТ в 27 093 рубля», — пояснил он.
Это значит, что в доход семьи при оценке нуждаемости будут засчитывать больше, и для кого-то это может повлиять на право получения пособия, подчеркнул депутат. «Сами алименты при этом не меняются, это касается только расчета для назначения единого пособия от государства», — указал парламентарий.
Говырин также напомнил о еще одном изменении, которое касается пособий — оно действует с начала 2026 года. «Теперь каждый трудоспособный член семьи должен иметь подтвержденный доход не менее восьми МРОТ за расчетный период в 12 месяцев. Исключения есть: инвалидность, пенсия по старости и другие уважительные причины. Логика в том, чтобы пособие получали семьи, которые действительно в нем нуждаются», — рассказал он.
По пенсиям с 1 марта повышение коснется двух категорий граждан — тех, кому исполняется 80 лет, и тех, кому впервые устанавливается инвалидность первой группы, сообщил депутат. «Для них фиксированная часть страховой пенсии удваивается и составляет 19 169 рублей 38 копеек. Перерасчет происходит автоматически, никуда обращаться и ничего писать не нужно. Но это касается именно страховой пенсии, на получателей социальных пенсий повышение не распространяется», — заключил Говырин.