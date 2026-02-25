Удар по кошельку: Россиян призвали отказаться от одного пункта при подготовке авто к весне 2026

Запчасти подорожали в среднем на 7%. Отдельные позиции выросли сильнее — лампы на 18%, сайлентблоки на 13%, тормозные диски на 12%. С января 2026 года НДС поднялся до 22%, что добавило к ценам по всей цепочке. На рынке автосервиса не хватает около 150 тысяч специалистов, и это тоже давит на стоимость работ.