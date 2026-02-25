Трамп заявил о получении США более 80 млн баррелей нефти из Венесуэлы

Соединённые Штаты получили от Венесуэлы свыше 80 миллионов баррелей нефти, заявил американский лидер Дональд Трамп в Конгрессе США в ходе ежегодного послания «О положении государства».
«Добыча нефти в США выросла более чем на 600 тысяч баррелей в день. И мы только что получили от нашего нового друга и партнёра, Венесуэлы, более 80 миллионов баррелей нефти», — сказал глава Белого дома.
Напомним, 22 января Дональд Трамп заявил, что США выстраивают хорошие отношения с новым руководством Венесуэлы и разрешают работать там американским нефтяным компаниям.
27 января глава Белого дома рассказал, что Вашингтон якобы имеет сильные позиции в Венесуэле. По словам президента, США хотят получать значительную прибыль от реализации венесуэльской нефти.
В начале февраля агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации написало, что Соединённые Штаты перечислили Каракасу 500 миллионов долларов, полученных от первой продажи венесуэльской нефти. Объём реализованного сырья не уточнялся.