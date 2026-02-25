Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморский бюджет на 2026 год скорректирован

В Приморье внесены изменения в краевой бюджет на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Поправки были представлены на заседании Заксобрания края первым вице-губернатором, председателем правительства Верой Щербиной.

Источник: Reuters

Корректировки связаны с уточнением безвозмездных поступлений и остатков средств на счетах бюджета на 1 января 2026 года. После внесённых изменений основные показатели бюджета на текущий год составят: доходы — 256 млрд рублей, расходы — 290,2 млрд рублей.

«Общая сумма доходов бюджета увеличилась на 169,3 миллиона рублей за счёт безвозмездных целевых взносов от ПАО “РусГидро”», — уточнила Вера Щербина.

За счёт этих средств расходы министерства энергетики и газоснабжения увеличены на 332,3 млн рублей. Деньги будут направлены на компенсацию недополученных доходов поставщиков электроэнергии в отдалённых и труднодоступных районах Приморья.

Кроме того, перераспределены средства бюджета для реализации ключевых социальных и инфраструктурных проектов:

Дополнительное финансирование направят министерству труда и социальной политики на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, министерству профессионального образования и занятости населения — на реализацию мероприятий «Школа 21. Приморье» и проведение программ среднего профессионального образования.

Министерству туризма — на работу Туристско-информационного центра края, обустройство выставочного пространства и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в филиале Национального центра «Россия».

Министерству цифрового развития и связи — на покрытие подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог, внедрение систем ИИ в региональных органах власти, обеспечение школ и колледжей края высокоскоростным доступом к интернету.

Министерству промышленности и торговли — на работу Центра беспилотных систем Приморского края и предоставление грантов предприятиям промышленности на разработку технологий для усовершенствования БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.

Министерству сельского хозяйства — на работу Агентства по развитию пчеловодства Приморского края, министерству здравоохранения — на ремонт медицинского оборудования, министерству физической культуры и спорта — на создание условий для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по лыжному спорту.

В результате внесённых изменений дефицит бюджета на 2026 год уменьшится на 3,1 млрд рублей и составит 34,2 млрд, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Поправки были поддержаны депутатами Заксобрания в двух чтениях, что позволяет краю сохранить баланс бюджета и продолжить финансирование приоритетных программ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше