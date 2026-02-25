Приморский бюджет на 2026 год скорректирован

Корректировки связаны с уточнением безвозмездных поступлений и остатков средств на счетах бюджета на 1 января 2026 года. После внесённых изменений основные показатели бюджета на текущий год составят: доходы — 256 млрд рублей, расходы — 290,2 млрд рублей.
«Общая сумма доходов бюджета увеличилась на 169,3 миллиона рублей за счёт безвозмездных целевых взносов от ПАО “РусГидро”», — уточнила Вера Щербина.
За счёт этих средств расходы министерства энергетики и газоснабжения увеличены на 332,3 млн рублей. Деньги будут направлены на компенсацию недополученных доходов поставщиков электроэнергии в отдалённых и труднодоступных районах Приморья.
Кроме того, перераспределены средства бюджета для реализации ключевых социальных и инфраструктурных проектов:
Дополнительное финансирование направят министерству труда и социальной политики на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, министерству профессионального образования и занятости населения — на реализацию мероприятий «Школа 21. Приморье» и проведение программ среднего профессионального образования.
Министерству туризма — на работу Туристско-информационного центра края, обустройство выставочного пространства и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в филиале Национального центра «Россия».
Министерству цифрового развития и связи — на покрытие подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог, внедрение систем ИИ в региональных органах власти, обеспечение школ и колледжей края высокоскоростным доступом к интернету.
Министерству промышленности и торговли — на работу Центра беспилотных систем Приморского края и предоставление грантов предприятиям промышленности на разработку технологий для усовершенствования БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.
Министерству сельского хозяйства — на работу Агентства по развитию пчеловодства Приморского края, министерству здравоохранения — на ремонт медицинского оборудования, министерству физической культуры и спорта — на создание условий для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по лыжному спорту.
В результате внесённых изменений дефицит бюджета на 2026 год уменьшится на 3,1 млрд рублей и составит 34,2 млрд, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Поправки были поддержаны депутатами Заксобрания в двух чтениях, что позволяет краю сохранить баланс бюджета и продолжить финансирование приоритетных программ.