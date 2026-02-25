Центр оздоровления сказал, что будет с ценами на путевки в санатории Беларуси

По его словам, средняя стоимость путевки в 2026 году оказалась 131 рубль. Директор обратил внимание, что цены на путевки на весенний и летний период будут несколько выше. Он добавил, что цена будет зависеть от статуса, категории санатория, а также от комфортности пребывания.