Центр оздоровления сказал, что будет с ценами на путевки в санатории Беларуси

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский сказал, что будет с ценами на путевки в санатории Беларуси в 2026 году. Подробности приводит БелТА.
Болбатовский, отвечая на вопрос, изменятся ли цены на путевки в санатории, уточнил:
— Цены на санаторно-оздоровительные услуги останутся на приемлемом уровне, на мой взгляд. Если смотреть январь 2025 и январь 2026 года, то в пределах 6% отмечается рост цен.
По его словам, средняя стоимость путевки в 2026 году оказалась 131 рубль. Директор обратил внимание, что цены на путевки на весенний и летний период будут несколько выше. Он добавил, что цена будет зависеть от статуса, категории санатория, а также от комфортности пребывания.
