Ташкент — Душанбе: запущен международный автобус

Время в пути составляет от 15 до 17 часов. Для пересечения границы каждому пассажиру потребуется заграничный паспорт. По дороге автобус делает промежуточную остановку в посёлке Сариасия.
Отправление из Ташкента осуществляется с автовокзала «Ташкент» по вторникам и пятницам в 17:00. Обратный рейс выполняется по средам и субботам — автобус выезжает с центрального вокзала Душанбе в 13:00.
Стоимость проезда составляет 300 тысяч сумов.
В дальнейшем, с учётом пассажиропотока, планируется запуск дополнительных рейсов.