Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкент — Душанбе: запущен международный автобус

Vaib.uz (новости Узбекистана. 25 февраля). Власти сделали долгожданный подарок для пассажиров — между Ташкентом и Душанбе начал курсировать международный автобус со спальными местами. Новый маршрут должен упростить поездки между столицами Узбекистана и Таджикистана и сделать их более комфортными.

Источник: Vaib.Uz

Время в пути составляет от 15 до 17 часов. Для пересечения границы каждому пассажиру потребуется заграничный паспорт. По дороге автобус делает промежуточную остановку в посёлке Сариасия.

Отправление из Ташкента осуществляется с автовокзала «Ташкент» по вторникам и пятницам в 17:00. Обратный рейс выполняется по средам и субботам — автобус выезжает с центрального вокзала Душанбе в 13:00.

Стоимость проезда составляет 300 тысяч сумов.

В дальнейшем, с учётом пассажиропотока, планируется запуск дополнительных рейсов.