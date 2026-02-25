Ташкент — Душанбе: запущен международный автобус

Vaib.uz (новости Узбекистана. 25 февраля). Власти сделали долгожданный подарок для пассажиров — между Ташкентом и Душанбе начал курсировать международный автобус со спальными местами. Новый маршрут должен упростить поездки между столицами Узбекистана и Таджикистана и сделать их более комфортными.