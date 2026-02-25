Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минстройархитектуры Беларуси определило дома для строительства по льготным кредитам

Перечень домов для строительства по льготным кредитам определен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Это следует из постановления № 11 и № 13 Министерства архитектуры и строительства, передает БелТА.

Минстройархитектуры определило перечни многоквартирных жилых домов, объемы кредитования индивидуальных жилых домов, реконструкция, возведение, приобретение и финансирование которых в 2026 году в Минске, а также Минской области будет осуществляться с использованием кредитов.

Списки домов, а также размер кредитов указаны в постановлениях. Кроме того, в постановлении № 13 прописан перечень жилых домов, строительство и финансирование которых будут осуществляться в сельхозорганизациях при использовании льготных кредитов.

Перечни домов содержат данные про наименование, место, где расположены объекты. Также прописано количество квартир, срок ввода в эксплуатацию, объем льготных кредитов.