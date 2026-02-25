Минстройархитектуры Беларуси определило дома для строительства по льготным кредитам

Это следует из постановления № 11 и № 13 Министерства архитектуры и строительства, передает БелТА.
Минстройархитектуры определило перечни многоквартирных жилых домов, объемы кредитования индивидуальных жилых домов, реконструкция, возведение, приобретение и финансирование которых в 2026 году в Минске, а также Минской области будет осуществляться с использованием кредитов.
Списки домов, а также размер кредитов указаны в постановлениях. Кроме того, в постановлении № 13 прописан перечень жилых домов, строительство и финансирование которых будут осуществляться в сельхозорганизациях при использовании льготных кредитов.
Перечни домов содержат данные про наименование, место, где расположены объекты. Также прописано количество квартир, срок ввода в эксплуатацию, объем льготных кредитов.