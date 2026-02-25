«1% для героев»: в Приморье предлагают закрепить рабочие места за ветеранами СВО

Авторами законопроекта выступили спикер Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко и председатель профильного комитета Андрей Андрейченко. Документ предполагает внесение изменений в краевой закон о квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите.
Суть инициативы — расширить перечень категорий, для которых работодатели обязаны резервировать рабочие места. Для предприятий с численностью сотрудников 150 человек и более предлагается установить квоту в размере 2% от среднесписочной численности работников. При этом один процент сохраняется для инвалидов и бывших заключенных, а еще один процент вводится специально для ветеранов боевых действий.
По словам Антона Волошко, это логичное продолжение системной работы по поддержке участников СВО в регионе. Если на сегодняшний день больших трудностей с трудоустройством не наблюдается, для этих участников рынка труда много вакансий, то в будущем ситуация может измениться, когда все участники спецоперации вернутся к мирной жизни.
«У нас на территории края образцовые меры поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий, но, считаю, что наша проактивная позиция в этом вопросе — это хорошо, и дополнительная помощь не будет лишней», — отметил он.
Андрей Андрейченко подчеркнул, что речь идет не просто о формальной норме.
«Эти люди рискнули самым важным, показали пример патриотизма и долга. Наша задача — содействовать их возвращению к мирной жизни, помочь получить работу и уверенность в завтрашнем дне», — заявил депутат, обращаясь к коллегам.
Законопроект получил положительный отзыв губернатора региона и успешно прошел оценку регулирующего воздействия со стороны работодателей. По словам разработчиков, замечаний не поступило.