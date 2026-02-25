«1% для героев»: в Приморье предлагают закрепить рабочие места за ветеранами СВО

Суть инициативы — расширить перечень категорий, для которых работодатели обязаны резервировать рабочие места. Для предприятий с численностью сотрудников 150 человек и более предлагается установить квоту в размере 2% от среднесписочной численности работников. При этом один процент сохраняется для инвалидов и бывших заключенных, а еще один процент вводится специально для ветеранов боевых действий.