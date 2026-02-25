Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«1% для героев»: в Приморье предлагают закрепить рабочие места за ветеранами СВО

В Приморском крае планируют ввести дополнительную меру социальной поддержки для участников СВО и ветеранов боевых действий, сообщает ИА DEITA.RU. Инициативу в первом чтении поддержали депутаты краевого парламента на февральской сессии.

Источник: ДЕЙТА

Авторами законопроекта выступили спикер Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко и председатель профильного комитета Андрей Андрейченко. Документ предполагает внесение изменений в краевой закон о квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите.

Суть инициативы — расширить перечень категорий, для которых работодатели обязаны резервировать рабочие места. Для предприятий с численностью сотрудников 150 человек и более предлагается установить квоту в размере 2% от среднесписочной численности работников. При этом один процент сохраняется для инвалидов и бывших заключенных, а еще один процент вводится специально для ветеранов боевых действий.

По словам Антона Волошко, это логичное продолжение системной работы по поддержке участников СВО в регионе. Если на сегодняшний день больших трудностей с трудоустройством не наблюдается, для этих участников рынка труда много вакансий, то в будущем ситуация может измениться, когда все участники спецоперации вернутся к мирной жизни.

«У нас на территории края образцовые меры поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий, но, считаю, что наша проактивная позиция в этом вопросе — это хорошо, и дополнительная помощь не будет лишней», — отметил он.

Андрей Андрейченко подчеркнул, что речь идет не просто о формальной норме.

«Эти люди рискнули самым важным, показали пример патриотизма и долга. Наша задача — содействовать их возвращению к мирной жизни, помочь получить работу и уверенность в завтрашнем дне», — заявил депутат, обращаясь к коллегам.

Законопроект получил положительный отзыв губернатора региона и успешно прошел оценку регулирующего воздействия со стороны работодателей. По словам разработчиков, замечаний не поступило.