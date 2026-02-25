Кинематографисты жалуются: кинотеатры забирают большую долю кассовых сборов

Кинотеатры попали в фокус внимания экспертов ведомства ещё в прошлом году: в августе в Алматы была начата работа по анализу рынка кинопроката. Согласно предварительной информации, доля объёма кинопроката группы «Кинопарк» из 14 участников рынка мегаполиса составила около 38%.
«Департаментом агентства по городу Алматы в действиях ТОО “Кинопарк Центр” установлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в ограничении доступа к услугам кинопроката и навязывании рекламного бюджета», — сообщил председатель АЗРК Марат Омаров в ответ на запрос депутатов Мажилиса парламента.
Напомним: в январе мажилисмены обращались в Министерство культуры и информации (МКИ) РК и АЗРК с жалобой на крупные сети кинотеатров, которые «пользуясь своим доминирующим положением, забирают фиксированные 50% выручки от кассовых сборов, начиная с первого дня проката». Кроме того, авторов фильмов обязывают платить взносы за рекламу и продвижение фильма, а также «теневые взносы».
«Предоставляя экран и посадочные места, кинотеатры зарабатывают намного больше, чем создатели фильма. Чтобы хотя бы выйти в “ноль”, фильму нужно собрать кассу, в три раза превышающую его бюджет. Такая ситуация просто душит казахстанский кинобизнес», — отметили депутаты. В пример обратившиеся привели фильм Qaitadan, собравший за несколько недель проката рекордную сумму в 1 млрд тг. Оказалось, что из них 550 млн тг забрали себе кинотеатры, а 190 млн тг составила сумма государственных субсидий.
Кинокартина Qaitadan была приведена депутатами в пример как одна из самых успешных в казахстанском кинопрокате. Что уж говорить о других фильмах, которые по каким-либо причинам не стали кассовыми и вообще не окупили вложенное. Расчёты по другим отечественным проектам не приведены. Уточняется: режиссёры и продюсеры вынуждены в такой ситуации молчать, опасаясь давления со стороны владельцев кинотеатров. Предлагаем для примера посмотреть, какие ещё казахстанские картины также могли бы попасть в этот список как самые кассовые.
По данным сервиса Ticketon, в число отечественных проектов, собравших самую большую кассу за неделю, в 2025 году вошли пять комедий, четыре драмы и один фильм ужасов. Наибольшие сборы за неделю собрала картина Рустема Омарова «Патруль. Последний приказ»: 598,5 млн тг. На втором месте оказался непростой триллер о мошенничестве «Ауру»: 517,4 млн тг. В пятёрке фильмов, получивших больше всего денег за неделю просмотра, оказались также лёгкие фильмы «Жездуха Кореяда» (433,1 млн тг) и «Колыңнан келсе алып қаш» (432,3 млн тг).
МКИ РК, курирующее киноиндустрию в Казахстане, в курсе проблем в отношениях кинематографистов и владельцев кинотеатров. Однако, судя по ответу депутатам, фактически ведомство расписывается в своём бессилии. Глава министерства Аида Балаева ответила, что у МКИ РК нет полномочий по контролю кинотеатров как субъектов частного предпринимательства, а вмешательство в их работу является нарушением принципов Предпринимательского кодекса, то есть незаконно.
Вместе с тем министр признаёт, что в стране действительно есть проблема кинофикации: не хватает кинозалов. По статистике ведомства, в 2025 году в Казахстане действовали 404 кинозала, а потребность для обеспечения доступности кино на уровне развитых стран была в 5 раз больше: 2 тыс. залов. Если сравнивать фактически данные за последние несколько лет, ситуация почти не изменилась. Например, согласно информации Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2020 году в РК насчитывалось 418 кинозалов — даже больше, чем в 2025-м. Это свидетельствует о низкой динамике развития конкуренции в бизнесе, основанном на кинопоказах.
Почти не изменилась общая ситуация по количеству проведённых кинотеатрами сеансов. Если в 2019 году их насчитывалось 962,3 тыс., то в 2024-м — даже меньше, 927,5 тыс. Правда, обращает на себя внимание тот факт, что за эти годы стало вдвое больше киносеансов, на которых демонстрировали национальные картины: 339,3 тыс. против 164,7 тыс. Соответственно, численность казахстанцев, посмотревших отечественное кино, выросла в 2,5 раза, до 9,9 млн человек. Статистика по зарубежным фильмам имеет отрицательную динамику.
Рост интереса казахстанцев к отечественному кино поддерживался в первую очередь за счёт активного развития казахстанского кинематографа. По данным МКИ РК, с 2020 по 2025 год Государственный центр поддержки национального кино помог в реализации 119 кинопроектов. Более активно начала развиваться система питчинга (презентации кинопроекта потенциальным инвесторам). За 2024 и 2025 годы благодаря такой внебюджетной поддержке команды кинематографистов начали работу над 40 кинопроектами.
Статистика БНС показывает: за пятилетний период (2019−2024 годы) в Казахстане наблюдался значительный рост количества кинематографических организаций. Их стало больше на 25% (с 64 до 80). Одновременно с этим вырос и объём производства киноконтента: общее количество созданных фильмов увеличилось на 7,1% (с 480 до 514).
Особого внимания заслуживает динамика производства полнометражных фильмов. Их количество выросло всего на 2,2% (с 91 до 93), однако структура этого сегмента претерпела существенные изменения. Так, производство художественных полнометражных фильмов увеличилось в 2,5 раза (с 32 до 80), что указывает на возросший интерес к этому жанру со стороны киностудий. В то же время выпуск документальных полнометражных картин сократился в 5,4 раза (с 59 до 11).
В сегменте короткого метра также прослеживается положительная динамика: общее количество короткометражек увеличилось на 8,2% (с 389 до 421). При этом наиболее впечатляющий рост продемонстрировали анимационные фильмы, число которых выросло на 65,3% (с 49 до 81. В то же время производство художественного кино сократилось на 45,7% (с 175 до 95), а выпуск документальных короткометражек, напротив, увеличился на 23,6% (с 165 до 204).
Финансовые показатели отрасли (включая производство и показ фильмов) также свидетельствуют о заметном развитии киноиндустрии в Казахстане. Например, за первые три квартала прошлого года объём оказанных услуг по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельности в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений достиг 77,4 млрд тг — на 27,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
Детализация данных подтверждает: кинотеатры действительно оказали услуги на большую сумму, нежели отечественные кинематографисты. В январе-сентябре 2025 года компании, показывающие кинофильмы, отчитались об оказании услуг на 31,5 млрд тг. Организации, производящие кино, фильмы и телевизионные программы, по данным БНС, оказали услуги на 23,7 млрд тг. Отметим: эта категория — сборная, в неё входят не только «киношники», но и все, кто занимается созданием контента для телевидения.