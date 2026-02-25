Кинематографисты жалуются: кинотеатры забирают большую долю кассовых сборов

Вместе с тем министр признаёт, что в стране действительно есть проблема кинофикации: не хватает кинозалов. По статистике ведомства, в 2025 году в Казахстане действовали 404 кинозала, а потребность для обеспечения доступности кино на уровне развитых стран была в 5 раз больше: 2 тыс. залов. Если сравнивать фактически данные за последние несколько лет, ситуация почти не изменилась. Например, согласно информации Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2020 году в РК насчитывалось 418 кинозалов — даже больше, чем в 2025-м. Это свидетельствует о низкой динамике развития конкуренции в бизнесе, основанном на кинопоказах.