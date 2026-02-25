Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из крупнейших бизнесменов Польши построит фармзавод в Шымкенте

В Шымкенте реализуют масштабный инвестиционный проект по расширению производства АО «Химфарм» (торговая марка — «Polpharma Santo»). Соответствующее инвестиционное соглашение одобрило Правительство Республики Казахстан.

Источник: Zakon.kz

Отметим, общий объем частных инвестиций составит порядка 40 млрд тенге. Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей и расширение линейки выпускаемой продукции до 38 наименований лекарственных препаратов, включая средства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

Запуск первой очереди производства запланирован на конец 2029 года. В рамках реализации инвестпроекта будет создано около 300 новых рабочих мест, что положительно скажется на социально-экономическом развитии мегаполиса.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент.

Польская сторона также намерена построить в Шымкенте Центр качества и инноваций, который будет включать научно-исследовательский испытательный центр и современные лаборатории для разработки новых лекарственных продуктов.

Стоит подчеркнуть, открытие завода позволит повысить долю отечественного производства лекарств, снизить зависимость от импорта и укрепить позиции Шымкента как одного из ключевых фармацевтических центров страны.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент.