Один из крупнейших бизнесменов Польши построит фармзавод в Шымкенте

Отметим, общий объем частных инвестиций составит порядка 40 млрд тенге. Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей и расширение линейки выпускаемой продукции до 38 наименований лекарственных препаратов, включая средства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.
Запуск первой очереди производства запланирован на конец 2029 года. В рамках реализации инвестпроекта будет создано около 300 новых рабочих мест, что положительно скажется на социально-экономическом развитии мегаполиса.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент.
Польская сторона также намерена построить в Шымкенте Центр качества и инноваций, который будет включать научно-исследовательский испытательный центр и современные лаборатории для разработки новых лекарственных продуктов.
Стоит подчеркнуть, открытие завода позволит повысить долю отечественного производства лекарств, снизить зависимость от импорта и укрепить позиции Шымкента как одного из ключевых фармацевтических центров страны.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент.