Более 24 млн рублей выплатили пострадавшим из-за коммунальной аварии в Бодайбо

По итогам работы в зоне ЧС за 24 февраля, к системе холодного водоснабжения подключены шесть жилых строений, в том числе четыре многоквартирных дома и два дома блокированной застройки. Еще 136 жителей, включая 28 детей, получили доступ к холодной воде. Кроме того, продолжаются работы по отогреву замерших сетей. За сутки удалось отогреть 40 м канализации и шесть колодцев. Всего с момента введения режима ЧС водоснабжение восстановлено в 20 домах, в которых проживают 270 человек, в том числе 60 детей.