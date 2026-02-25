Более 24 млн рублей выплатили пострадавшим из-за коммунальной аварии в Бодайбо

IrkutskMedia, 25 февраля. Пострадавшие от коммунальной аварии жители Бодайбо получили выплаты полностью. Денежные средства перечислены 1616 заявителям. Общая сумма выплат составила 24,24 млн рублей. Об этом сообщается в тг-канале администрации Бодайбо и района.
По итогам работы в зоне ЧС за 24 февраля, к системе холодного водоснабжения подключены шесть жилых строений, в том числе четыре многоквартирных дома и два дома блокированной застройки. Еще 136 жителей, включая 28 детей, получили доступ к холодной воде. Кроме того, продолжаются работы по отогреву замерших сетей. За сутки удалось отогреть 40 м канализации и шесть колодцев. Всего с момента введения режима ЧС водоснабжение восстановлено в 20 домах, в которых проживают 270 человек, в том числе 60 детей.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора провели забор питьевой воды в двух образовательных учреждениях города — школе № 3 и коррекционной школе. Это необходимо, чтобы обеспечить допуск детей к занятиям. Результаты лабораторных исследований станут известны в течение 3 дней.
Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев отметил, что работы по отогреву сетей в микрорайоне МК-135 вышли на финишную прямую, и в скором времени ожидается завершение этого этапа, после чего начнется подача холодного водоснабжения в дома. Также мэр сообщил, что на сегодняшний день существует острая потребность в дополнительной рабочей силе.
«Мы уже направили соответствующие запросы в правительство Иркутской области и Ассоциацию муниципальных образований. Нам требуются сантехники, слесари и сварщики для подключения холодного водоснабжения в квартирах бодайбинцев», — рассказал Евгений Юмашев.
Ранее агентство сообщало, что последствия коммунальной аварии в Бодайбо продолжают устранять уже четвертую неделю. 30 января из-за сильных морозов промерз водовод, в результате чего была остановлена работа четырех котельных. Без отопления осталось более 140 жилых домов. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии.
Добавим, что в Бодайбо завершён первый этап аварийно-восстановительных работ после чрезвычайной ситуации. Восстановлено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов, все четыре котельные в зоне ЧС работают в штатном режиме.