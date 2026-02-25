Ушла эпоха: россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления

Продажи продуктов быстрого приготовления в России в 2025 году снизились на 4% в натуральном выражении. Годом ранее категория показывала рост. Основное падение обеспечил ключевой сегмент — быстрорастворимая лапша, на которую приходится 88,6% спроса. Ее продажи сократились на 15,9%.
Спрос на лапшу в брикетах уменьшился на 5,7%, в стаканчиках и лотках — на 1%. Наибольшее падение показала продукция в коробках и альтернативной упаковке. В январе 2026 года продажи лапши быстрого приготовления также снизились — на 4% год к году, пишет «Коммерсантъ».
Снижение интереса происходит на фоне расширения ассортимента. За год число брендов в рознице выросло на 26% и достигло 144. Ритейлеры активно расширяют линейки, в том числе за счет азиатских позиций, и тестируют форматы быстрого приготовления в торговых залах, рассчитывая привлечь дополнительный трафик.
При этом внутри категории меняется структура спроса. Растет интерес к азиатским вкусам: продажи лапши со вкусом том ям увеличились более чем на 55%, кимчи — почти на 75%. Однако их доля остается небольшой — около 1−1,3%. Почти половину спроса формируют традиционные вкусы — курица и говядина.
Средняя цена упаковки быстрорастворимой лапши за 2025 год выросла на 16% и достигла 62 рублей. В январе 2026 года показатель составил уже 66 рублей, что на 8% выше, чем годом ранее. Эксперты связывают рост не только с инфляцией, но и с переходом части покупателей на более дорогие позиции. Импортная и премиальная лапша стоит в среднем 100−250 рублей за упаковку, тогда как массовый сегмент — 20−80 рублей.
По итогам 2025 года один из южнокорейских брендов значительно нарастил оборот и увеличил долю в денежной структуре продаж с 6% до 9%. Доля лидера рынка немного сократилась — с 53% до 51%, еще один крупный производитель удержал около 17%.
Параллельно сократились продажи полуфабрикатов в тесте — на 6% за год.
Эксперты отмечают, что лапша быстрого приготовления остается высокомаржинальной категорией: наценка может достигать 300−400%. При этом общая рентабельность крупных продуктовых сетей по чистой прибыли в 2025 году, по оценкам аналитиков, снизилась с 2,3% до 1,7−1,9%.
Участники рынка считают, что развитие форматов быстрого перекуса связано не только с самой лапшой, но и с общим ростом спроса на готовую еду, который в 2025 году превысил 30%.
Читайте также: Последний писк: сумку в виде секс-игрушки выпустил европейский бренд.