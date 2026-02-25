Ушла эпоха: россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления

Средняя цена упаковки быстрорастворимой лапши за 2025 год выросла на 16% и достигла 62 рублей. В январе 2026 года показатель составил уже 66 рублей, что на 8% выше, чем годом ранее. Эксперты связывают рост не только с инфляцией, но и с переходом части покупателей на более дорогие позиции. Импортная и премиальная лапша стоит в среднем 100−250 рублей за упаковку, тогда как массовый сегмент — 20−80 рублей.