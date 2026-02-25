Подводную железную дорогу между Пусаном и Владивостоком анонсировали СМИ

Представительство МИД России во Владивостоке обратно внимание на публикацию в австралийском издании Merino Homes News. В ней сообщается о планах строительства железной дороги между континентами.
Как сообщается в статье, «инженеры и провидцы, руководствуясь смелым замыслом, предлагают преодолеть этот водный барьер не с помощью кораблей или мостов, а с помощью дерзкого плана строительства подводной железнодорожной линии, соединяющей континенты».
По мнению авторов статьи, данная концепция существует уже несколько десятков лет, и эта идея не выглядит фантастикой. Достижения в области инженерии и растущая глобальная потребность в эффективных транспортных решениях заставляет включаться в работу.
Австралийское издание добавляет, что маршрут пройдет по морскому дну и соединит Пусан (Южная Корея) и Владивосток. Далее подводная железнодорожная ветка может протянуться на юг.
Впрочем, сам МИД скептически реагирует на данную информацию.
«М-м-м… Давайте вот с таким не сегодня…», — комментируют дипломаты эту новость в своем телеграм-канале.