В Перми направят дополнительные средства на расселение авариек и капремонт

Проектом предусмотрено уточнение основных параметров городской казны. В частности, сохраняется целевое назначение 193 млн рублей, ранее поступивших от юридических лиц на строительство и капитальный ремонт школ. Эти средства, как и прежде, планируется направить по назначению. Также закрепляется финансирование контрактов, заключённых в 2025 году — речь идёт о строительстве ливневой канализации и дорог, возведении двух общественных центров, спортзала в школе № 81 и ремонте фасадов многоквартирных домов.