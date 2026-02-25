В Перми направят дополнительные средства на расселение авариек и капремонт

На заседании Пермская городская Дума 24 февраля депутаты рассмотрели и одобрили корректировки бюджета Перми на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.
Проектом предусмотрено уточнение основных параметров городской казны. В частности, сохраняется целевое назначение 193 млн рублей, ранее поступивших от юридических лиц на строительство и капитальный ремонт школ. Эти средства, как и прежде, планируется направить по назначению. Также закрепляется финансирование контрактов, заключённых в 2025 году — речь идёт о строительстве ливневой канализации и дорог, возведении двух общественных центров, спортзала в школе № 81 и ремонте фасадов многоквартирных домов.
Деньги направят на повышение выплат народным дружинникам, увеличение стипендий одарённым детям и талантливой молодёжи, а также на поощрения тренерам и преподавателям в сфере культуры. Часть средств пойдёт на расселение аварийного жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов, обустройство площадок для накопления ТКО, установку детских игровых зон во дворах и благоустройство территории городского приюта для животных.
Для сохранения сбалансированности бюджета запланировано перераспределение части расходов по годам. Также скорректирован прогноз по поступлениям налога на доходы физических лиц с учётом фактической динамики прошлого года.
С учётом изменений доходы бюджета составят: в 2026 году — 65,8 млрд рублей, в 2027 году — 68,4 млрд, в 2028 году — 66,1 млрд рублей. Расходы запланированы в объёме 69 млрд рублей в 2026 году, 71,6 млрд — в 2027-м и 67 млрд — в 2028-м.