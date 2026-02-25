Ричмонд
Воронежская логистическая компания выплатила 11,8 миллиона за украденный металл

Воронежский перевозчик поплатился за потерю груза.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже транспортная компания лишилась более 11,8 миллиона рублей из-за неудачного аутсорсинга. Логистическая фирма приняла заказ на перевозку металла для местного завода, но вместо выполнения работы своими силами передала заявку индивидуальному предпринимателю. В итоге груз был получен, но в пункт назначения так и не прибыл. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП 25 февраля.

Исчезновение товара стало основанием для возбуждения уголовного дела по факту хищения, а Арбитражный суд Воронежской области встал на сторону поставщика, возложив полную материальную ответственность на основного перевозчика.

После уведомления должника судебные приставы арестовали банковские счета транспортной организации, списали всю сумму и отправили ее пострадавшей стороне.