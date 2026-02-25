Дорожники начали возводить первые съезды с магистрали М-32 в Петербурге

Губернатор Александр Беглов объяснил, зачем это нужно: магистраль откроет жителям Приморского района выезд на Приморское шоссе в обход переезда у станции «Ольгино». Потоки перераспределятся, пробок и аварий станет меньше. Кроме того, М-32 свяжут с будущими трассами М-49 и М-1 — получится транспортный каркас, который соединит северные районы с другими частями города и обеспечит подъезд к всесезонному курорту «Санкт-Петербург Марина» в Горской.