Дорожники начали возводить первые съезды с магистрали М-32 в Петербурге

Развязка будет двухуровневой, с восемью съездами.

Источник: Смольный

В Приморском районе продолжается строительство магистрали М-32 — сейчас рабочие возводят первые съезды будущей развязки с Приморским шоссе рядом с «Лахта центром». Уже монтируют металлические конструкции пролетов, балки установили на всех готовых опорах.

— Развязка будет двухуровневой, с восемью съездами и путепроводом через железную дорогу Сестрорецкого направления. Ее длина вместе с примыканиями — 4,2 километра, что больше половины всей трассы М-32 (7,73 км). Сейчас готовность объекта около 30%: возвели 17 опор из 23, еще три в работе, — говорят в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов объяснил, зачем это нужно: магистраль откроет жителям Приморского района выезд на Приморское шоссе в обход переезда у станции «Ольгино». Потоки перераспределятся, пробок и аварий станет меньше. Кроме того, М-32 свяжут с будущими трассами М-49 и М-1 — получится транспортный каркас, который соединит северные районы с другими частями города и обеспечит подъезд к всесезонному курорту «Санкт-Петербург Марина» в Горской.

Для пешеходов тоже предусмотрели удобства: широкие тротуары, велодорожку, 15 остановок и отдельное освещение для дороги и тротуаров.

