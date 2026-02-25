На Кубани назвали рабочие профессии с самой высокой зарплатой

Сварщики лидируют с медианной зарплатой 228 700 рублей, электромонтажники следуют за ними на 160 000 рублей, а маляры-штукатуры зарабатывают 140 000 рублей. Токари и фрезеровщики имеют 127 500 рублей, машинисты — 123 300 рублей, автослесари — 120 000 рублей.
Средняя зарплата по рабочим специальностям достигла 96 100 рублей, но лидеры получают в 2−3 раза больше. Компании края активно повышают ставки из-за кадрового дефицита, предлагая бонусы и гибкий график.
Особо выгодна почасовая оплата: специалисты по заготовкам в ритейле зарабатывают 361,8 рубля в час (до 95 500 ₽/мес.), пекари — 323,6 рубля в час (до 85 400 ₽/мес.), сборщики заказов — 313,8 рубля в час с пиком до 600 рублей.