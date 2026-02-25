На Кубани назвали рабочие профессии с самой высокой зарплатой

Особо выгодна почасовая оплата: специалисты по заготовкам в ритейле зарабатывают 361,8 рубля в час (до 95 500 ₽/мес.), пекари — 323,6 рубля в час (до 85 400 ₽/мес.), сборщики заказов — 313,8 рубля в час с пиком до 600 рублей.