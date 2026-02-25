Казанский трубный завод инициировал закрытие после иска о банкротстве

Завод, расположенный на улице Тэцевской в Казани, работает с 2017 года. По итогам 2024 года выручка КТЗ превысила 1 миллиард рублей, чистая прибыль составила 25,7 миллиона рублей, активы оценивались в 358 миллионов рублей. Финансовые показатели за 2025 год пока не обнародованы. Предприятие входит в число производителей пластиковых труб, объемы выпуска которых в республике в прошлом году сократились на 50% из-за снижения спроса со стороны нефтегазового сектора, сокращения госфинансирования ЖКХ и высокой ключевой ставки.