Казанский трубный завод инициировал закрытие после иска о банкротстве

ООО «Казанский трубный завод» (КТЗ) начало процедуру ликвидации. Соответствующее заявление подано в налоговые органы. С февраля 2026 года владелец компании Марат Едиханов наделен статусом ликвидатора, что означает официальное начало процесса прекращения деятельности юридического лица.
Параллельно в Арбитражный суд Татарстана поступил иск о признании предприятия банкротом. Дело возбуждено 9 февраля, заседание по проверке обоснованности требований назначено на 18 марта.
Ранее владелец заявлял, что компания рассматривает любые варианты выхода из сложной экономической ситуации, включая продажу бизнеса. Едиханов сообщил, что обсуждавшиеся ранее варианты не сработали. Сейчас прорабатываются еще два. Однако их детали не раскрываются.
Завод, расположенный на улице Тэцевской в Казани, работает с 2017 года. По итогам 2024 года выручка КТЗ превысила 1 миллиард рублей, чистая прибыль составила 25,7 миллиона рублей, активы оценивались в 358 миллионов рублей. Финансовые показатели за 2025 год пока не обнародованы. Предприятие входит в число производителей пластиковых труб, объемы выпуска которых в республике в прошлом году сократились на 50% из-за снижения спроса со стороны нефтегазового сектора, сокращения госфинансирования ЖКХ и высокой ключевой ставки.