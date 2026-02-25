В Омске появится новая фабрика мороженого

Губернатор осмотрел цеха, где сейчас производят до 26 тонн мороженого в сутки и широкий ассортимент полуфабрикатов. Продукция предприятия поставляется в 78 регионов России, а также в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Азербайджан.