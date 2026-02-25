Ричмонд
В Омске появится новая фабрика мороженого

Хоценко заверил, что власти окажут необходимую поддержку.

Источник: Freepik

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил производственную площадку компании «Сибхолод», где выпускают мороженое, блины и полуфабрикаты.

Губернатор осмотрел цеха, где сейчас производят до 26 тонн мороженого в сутки и широкий ассортимент полуфабрикатов. Продукция предприятия поставляется в 78 регионов России, а также в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Азербайджан.

На встрече с руководством компании обсудили планы реализации крупного инвестиционного проекта — строительство нового хладокомбината с удвоенной мощностью. Хоценко заверил, что власти окажут необходимую поддержку.

«Договорились поставить вопрос на регулярное ежемесячное сопровождение в рамках регионального инвестиционного комитета», — подчеркнул губернатор.

Представители предприятия также заявили о готовности участвовать в областной программе по содействию трудоустройству участников и ветеранов СВО.

Ранее мы сообщали, что сладости из Омска представили на выставке в Китае.