В Омске появится новая фабрика мороженого

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил производственную площадку компании «Сибхолод», где выпускают мороженое, блины и полуфабрикаты.
Губернатор осмотрел цеха, где сейчас производят до 26 тонн мороженого в сутки и широкий ассортимент полуфабрикатов. Продукция предприятия поставляется в 78 регионов России, а также в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Азербайджан.
На встрече с руководством компании обсудили планы реализации крупного инвестиционного проекта — строительство нового хладокомбината с удвоенной мощностью. Хоценко заверил, что власти окажут необходимую поддержку.
«Договорились поставить вопрос на регулярное ежемесячное сопровождение в рамках регионального инвестиционного комитета», — подчеркнул губернатор.
Представители предприятия также заявили о готовности участвовать в областной программе по содействию трудоустройству участников и ветеранов СВО.
Ранее мы сообщали, что сладости из Омска представили на выставке в Китае.