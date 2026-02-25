Тенге сохраняет стабильность: какие колебания ожидаются

По итогам торгов вторника доллар США закрылся на отметке 497,24 тенге.
Эксперты отмечают, что рынок сохраняет осторожность на фоне внешних факторов и отсутствия выраженных драйверов для резкого движения.
Нефть удерживается выше 71 доллара.
Поддержку тенге традиционно оказывает сырьевой рынок. В то же время нефтяные котировки остаются нейтральными на фоне растущих геополитических рисков.
Сорт Brent удерживается у отметки 71,41 доллара за баррель.
Аналитики указывают, что напряженность на глобальных рынках в ближайшее время может сохраниться, что ограничивает аппетит инвесторов к риску.
Прогноз по валютам на среду.
Ожидания по динамике основных иностранных валют на среду выглядят следующим образом:
доллар США — 494−505 тенге евро — 590−605 тенге российский рубль — 6,50−6,60 тенге китайский юань — 71−73 тенге.
Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе тенге продолжит торговаться в диапазоне без выраженного тренда, ориентируясь на динамику нефти и внешний новостной фон.