Тенге сохраняет стабильность: какие колебания ожидаются

Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США вновь умеренно укрепился, однако движение национальной валюты по-прежнему остается в пределах узкого торгового коридора, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

По итогам торгов вторника доллар США закрылся на отметке 497,24 тенге.

Эксперты отмечают, что рынок сохраняет осторожность на фоне внешних факторов и отсутствия выраженных драйверов для резкого движения.

Нефть удерживается выше 71 доллара.

Поддержку тенге традиционно оказывает сырьевой рынок. В то же время нефтяные котировки остаются нейтральными на фоне растущих геополитических рисков.

Сорт Brent удерживается у отметки 71,41 доллара за баррель.

Аналитики указывают, что напряженность на глобальных рынках в ближайшее время может сохраниться, что ограничивает аппетит инвесторов к риску.

Прогноз по валютам на среду.

Ожидания по динамике основных иностранных валют на среду выглядят следующим образом:

доллар США — 494−505 тенге евро — 590−605 тенге российский рубль — 6,50−6,60 тенге китайский юань — 71−73 тенге.

Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе тенге продолжит торговаться в диапазоне без выраженного тренда, ориентируясь на динамику нефти и внешний новостной фон.

