Как налоговая реформа меняет МСБ Казахстана: куда исчезают ИП и что происходит в регионах

Для сравнения: в большинстве регионов рост либо минимальный, либо статистика колеблется вокруг нуля. В Акмолинской области число зарегистрированных МСП увеличилось на 2,2%, в Костанайской — на 0,8%, в Павлодарской — на 0,7%, в Туркестанской области показатель остался на уровне прошлого года (100%). В ряде регионов фиксируется снижение: в Восточно-Казахстанской области — на 3,9%, в области Улытау — на 3,5%, в области Абай — на 2%.