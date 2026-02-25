Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 31 осуждённый колонии-поселения трудоустроен на завод

На данный момент на одном из предприятий трудятся уже 31 осуждённый из колонии-поселения.

Источник: Om1 Омск

В Омске 31 осуждённый колонии-поселения № 12 трудоустроен на завод по производству тепло- и звукоизоляционных материалов. Рабочие места им предоставило ООО «Завод Батиз».

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области, осуждённые привлекаются к труду на предприятиях города. Работа позволяет им погашать задолженности по исковым обязательствам и оказывать финансовую поддержку своим семьям. В ведомстве отмечают, что трудовая занятость остаётся одним из ключевых направлений исправления.

Сотрудничество между колонией-поселением и предприятием носит долгосрочный характер. Обе стороны заинтересованы в сохранении и расширении рабочих мест. На заводе, по информации УФСИН, созданы безопасные условия труда с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Перед началом работы каждый осуждённый проходит инструктаж и находится под контролем ответственных сотрудников колонии и предприятия.

Начальник КП-12 Аскар Жунусов сообщил, что для многих осуждённых работа на заводе — это возможность получить новые профессиональные навыки, восстановить трудовую дисциплину и подготовиться к жизни после освобождения. По его словам, трудовая деятельность помогает выстроить планы на будущее и снизить риск повторных преступлений.

В дальнейшем на предприятии рассматривают возможность расширения перечня работ, к которым смогут привлекать осуждённых.