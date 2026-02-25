В Омске 31 осуждённый колонии-поселения трудоустроен на завод

Сотрудничество между колонией-поселением и предприятием носит долгосрочный характер. Обе стороны заинтересованы в сохранении и расширении рабочих мест. На заводе, по информации УФСИН, созданы безопасные условия труда с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Перед началом работы каждый осуждённый проходит инструктаж и находится под контролем ответственных сотрудников колонии и предприятия.