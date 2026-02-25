Министр энергетики встретился в США с руководством компании, которая купит активы Lukoil

Параллельно Дорин Жунгиету провел переговоры с представителями Всемирного банка. Основной темой стал прогресс в реализации стратегических проектов: строительстве линии электропередачи Вулканешты — Кишинев и создании новых генерирующих мощностей внутри Молдовы. В частности, обсуждалось финансирование станций на базе газовых двигателей внутреннего сгорания мощностью 55 МВт, а также проект возведения новой когенерационной ТЭЦ, способной выдавать 250 МВт электрической и 180 МВт тепловой энергии. Всемирный банк подтвердил готовность помогать республике в поиске наиболее доступных финансовых решений для завершения этих строек.