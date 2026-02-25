Ричмонд
Министр энергетики встретился в США с руководством компании, которая купит активы Lukoil

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Министр энергетики Дорин Жунгиету во время визита в США обсудил с руководством глобального инвестиционного фонда Carlyle Group сделку по поглощению активов Lukoil International GmbH (LIG) в регионе.

Источник: Sputnik

По словам Жунгиету, молдавская сторона поддерживает намерение фонда передать управление этим бизнесом специализированной нефтяной компании и внимательно следит за процессом утверждения транзакции в Офисе по контролю за иностранными активами (OFAC) казначейства США.

Инвестиционный фонд Carlyle Group управляет активами на сумму свыше 400 миллиардов долларов и уже владеет рядом нефтегазовых проектов в Европе.

«На встрече стороны затронули не только саму процедуру передачи прав собственности, но и дальнейшие планы по развитию топливной инфраструктуры», — говорится в публикации Жунгиету в соцсетях.

Он добавил, что для молдавского правительства этот переход означает появление на рынке крупного международного игрока, поэтому министерство энергетики отслеживает каждый этап согласования сделки американскими регуляторами.

Параллельно Дорин Жунгиету провел переговоры с представителями Всемирного банка. Основной темой стал прогресс в реализации стратегических проектов: строительстве линии электропередачи Вулканешты — Кишинев и создании новых генерирующих мощностей внутри Молдовы. В частности, обсуждалось финансирование станций на базе газовых двигателей внутреннего сгорания мощностью 55 МВт, а также проект возведения новой когенерационной ТЭЦ, способной выдавать 250 МВт электрической и 180 МВт тепловой энергии. Всемирный банк подтвердил готовность помогать республике в поиске наиболее доступных финансовых решений для завершения этих строек.

