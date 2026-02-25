СМИ: США отказали Украине в лицензии на производство ракет для Patriot

С прошлого лета, согласно BBC*, западные дипломаты указывают на то, что Трамп согласен с российским лидером Владимиром Путиным в том, что территориальные уступки Украины России являются ключом к прекращению огня, которого добивается Трамп, в идеале до наступления лета. Многие аналитики за пределами Белого дома также считают, что Украина не сможет одержать верх в конфликте с Россией, а, если она не пойдет на уступки Москве, ей придется и вовсе капитулировать, отмечает британское издание.