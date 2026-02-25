В статье говорится, что Зеленский раздражает своих союзников постоянными требованиями о дополнительных поставках вооружений и увеличении их радиуса действия. Очередным пунктом в его «списке требований» является разрешение на производство на Украине американского оружия по лицензии, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Сегодня речь идет о противовоздушной обороне. Это самая сложная проблема. К сожалению, наши партнеры по-прежнему не выдают нам лицензии на самостоятельное производство систем, например комплексов Patriot или даже ракет для тех систем, которые у нас уже есть. Пока что мы не добились в этом успеха.
На вопрос о том, почему западные спонсоры отказывают Киеву в этом, Зеленский ответил: «Я не знаю. У меня нет ответа».
Ранее Зеленский заявил, что во время массированных атак России по украинским энергообъектам в январе ВСУ столкнулись с дефицитом ракет-перехватчиков для Patriot. Пусковые установки были практически пусты и не могли должным образом реагировать на удары российских ракет и беспилотников.
Британское издание напоминает, что президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Украину. Накануне очередного раунда мирных переговоров в Женеве он предупредил, что «Украине лучше побыстрее сесть за стол переговоров».
С прошлого лета, согласно BBC*, западные дипломаты указывают на то, что Трамп согласен с российским лидером Владимиром Путиным в том, что территориальные уступки Украины России являются ключом к прекращению огня, которого добивается Трамп, в идеале до наступления лета. Многие аналитики за пределами Белого дома также считают, что Украина не сможет одержать верх в конфликте с Россией, а, если она не пойдет на уступки Москве, ей придется и вовсе капитулировать, отмечает британское издание.
