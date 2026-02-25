Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: США отказали Украине в лицензии на производство ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался британскому изданию BBC* на то, что Вашингтон не выдает Киеву разрешение на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов для них.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Зеленский раздражает своих союзников постоянными требованиями о дополнительных поставках вооружений и увеличении их радиуса действия. Очередным пунктом в его «списке требований» является разрешение на производство на Украине американского оружия по лицензии, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Сегодня речь идет о противовоздушной обороне. Это самая сложная проблема. К сожалению, наши партнеры по-прежнему не выдают нам лицензии на самостоятельное производство систем, например комплексов Patriot или даже ракет для тех систем, которые у нас уже есть. Пока что мы не добились в этом успеха.

Владимир Зеленский
президент Украины

На вопрос о том, почему западные спонсоры отказывают Киеву в этом, Зеленский ответил: «Я не знаю. У меня нет ответа».

Ранее Зеленский заявил, что во время массированных атак России по украинским энергообъектам в январе ВСУ столкнулись с дефицитом ракет-перехватчиков для Patriot. Пусковые установки были практически пусты и не могли должным образом реагировать на удары российских ракет и беспилотников.

Британское издание напоминает, что президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Украину. Накануне очередного раунда мирных переговоров в Женеве он предупредил, что «Украине лучше побыстрее сесть за стол переговоров».

С прошлого лета, согласно BBC*, западные дипломаты указывают на то, что Трамп согласен с российским лидером Владимиром Путиным в том, что территориальные уступки Украины России являются ключом к прекращению огня, которого добивается Трамп, в идеале до наступления лета. Многие аналитики за пределами Белого дома также считают, что Украина не сможет одержать верх в конфликте с Россией, а, если она не пойдет на уступки Москве, ей придется и вовсе капитулировать, отмечает британское издание.

* Сайт BBC заблокирован в РФ Роскомнадзором

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше