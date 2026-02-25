Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сварщики лидируют в рейтинге самых дорогих специальностей в Воронежской области

В рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий региона вошли также электромонтажники и водители.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики изучили свежие вакансии в Воронежской области на начало 2026 года и составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. На первом месте среди специальностей с самыми завидными зарплатами в регионе входят сварщики — абсолютные лидеры списка. В среднем им готовы платить 217 500 рублей. Об этом сообщили эксперты hh.ru 25 февраля.

Электромонтажники занимают почетное второе место с медианной зарплатой (той, которую работодатели чаще всего указывают в объявлениях) в 160 000 рублей.

Водители замыкают тройку лидеров. Предложения для них в начале года держатся на уровне 101 900 рублей.

Кстати, накануне сайт VRN.KP сообщал, что Воронежская область продемонстрировала прогресс в социально-экономическом развитии, по итогам года войдя в десятку регионов страны по качеству жизни.