Сварщики лидируют в рейтинге самых дорогих специальностей в Воронежской области

Аналитики изучили свежие вакансии в Воронежской области на начало 2026 года и составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. На первом месте среди специальностей с самыми завидными зарплатами в регионе входят сварщики — абсолютные лидеры списка. В среднем им готовы платить 217 500 рублей. Об этом сообщили эксперты hh.ru 25 февраля.