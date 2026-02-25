Сварщики лидируют в рейтинге самых дорогих специальностей в Воронежской области

Аналитики изучили свежие вакансии в Воронежской области на начало 2026 года и составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. На первом месте среди специальностей с самыми завидными зарплатами в регионе входят сварщики — абсолютные лидеры списка. В среднем им готовы платить 217 500 рублей. Об этом сообщили эксперты hh.ru 25 февраля.
Электромонтажники занимают почетное второе место с медианной зарплатой (той, которую работодатели чаще всего указывают в объявлениях) в 160 000 рублей.
Водители замыкают тройку лидеров. Предложения для них в начале года держатся на уровне 101 900 рублей.
Кстати, накануне сайт VRN.KP сообщал, что Воронежская область продемонстрировала прогресс в социально-экономическом развитии, по итогам года войдя в десятку регионов страны по качеству жизни.