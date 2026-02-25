В Крыму студентов будут готовить к профессии инженера прямо на заводе

В Крыму запустили новую образовательную программу по подготовке инженерных кадров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Студенты будут учиться не в аудиториях, а в цехах завода.
Первыми участниками стали студенты Физико-технического института КФУ имени Вернадского. Их учебные классы — это производственные участки: сборка, сварка, металлообработка, лазерная резка, покраска и гальваника. За каждым направлением закреплены наставники из числа заводских специалистов.
Обучение построено по принципу «теория + практика»: после лекции студенты сразу идут в цех, где видят реальное оборудования и производственные процессы.
Чтобы завершить программу, они должны защитить проект по модернизации предприятия. Лучшие идеи внедрят на заводе.
«Важно отметить, что подготовка инженерных кадров начинается задолго до вуза. Сегодня в Крыму успешно реализуются два республиканских проекта, направленных на углубленное изучение профильных предметов среди школьников: “Образовательные вертикали” и “Предпрофессиональное образование”. В рамках первого создано 30 инженерных классов с охватом около 660 учащихся 5−9-х классов, в рамках второго — 67 классов с охватом более 1150 учащихся 10−11-х классов», — добавил Аксенов.