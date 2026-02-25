В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США

«Особенно показательной является динамика роста: если в 2024 году объем поддержанного экспорта составлял более 2 миллионов долларов, то по итогам прошлого года он увеличился более чем на 1 миллион. Это свидетельствует не просто о количественном, а о качественном росте внешнеэкономической активности севастопольских предприятий», — отметила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко в ходе заседания Экспортного совета.