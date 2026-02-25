Ричмонд
В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым. В 2025 году общий объем поддержанного экспорта в Севастополе впервые превысил отметку в 3 миллиона долларов США. Севастопольским компаниям удалось заключить 15 контрактов на поставку товаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Telegram Михаил Развожаев

«Особенно показательной является динамика роста: если в 2024 году объем поддержанного экспорта составлял более 2 миллионов долларов, то по итогам прошлого года он увеличился более чем на 1 миллион. Это свидетельствует не просто о количественном, а о качественном росте внешнеэкономической активности севастопольских предприятий», — отметила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко в ходе заседания Экспортного совета.

Она сообщила, что важным направлением работы стала международная сертификация. В 2025 году при содействии Центра поддержки экспорта 23 севастопольские компании получили сертификат «Сделано в России».

Кроме того, работа региона по созданию благоприятных условий для экспортеров получила высокую оценку на федеральном уровне. По итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 Севастополь занял первое место среди субъектов Южного федерального округа и вошел в десятку лучших регионов России.

«В 2026 году работа выходит на новый уровень — стартует внедрение обновленного Регионального экспортного стандарта 3.0. При сохранении преемственности лучших практик, новый этап включает в себя несколько приоритетных направлений: цифровизация мер поддержки экспорта, проведение экспортного аудита, реализация региональной программы развития экспорта», — добавили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь получат свыше 40 миллионов рублей на работу центров поддержки экспорта. Деньги направляет правительство РФ из резервного фонда.

