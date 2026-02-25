Банк после замечания прокуратуры пересчитал проценты по кредитам белорусам

В Генеральной прокуратуре рассказали о нарушении, связанном с «лишними» процентами за пользование кредитами у одного из белорусских банков.
Так, один из банков зафиксировал переменную годовую ставку по кредитам. Однако тем самым был нарушен установленный порядок в абсолютном значении.
— Генеральная прокуратура принципиально отреагировала на такое нарушение, — отметили в пресс-службе.
После реакции Генпрокуратуры в банке пересчитали излишне уплаченные клиентами проценты за пользование кредитами. Вместе с неустойкой по договорам и процентами за пользование чужими деньгами данная сумма превысила 226 тысяч белорусских рублей.
— Восстановлены нарушенные финансовые права около полутора тысяч граждан, — резюмировали в ведомстве.
