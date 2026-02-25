Ричмонд
Банк после замечания прокуратуры пересчитал проценты по кредитам белорусам

Генпрокуратура нашла нарушение связанное с процентами по кредитам у одного из банков Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Генеральной прокуратуре рассказали о нарушении, связанном с «лишними» процентами за пользование кредитами у одного из белорусских банков.

Так, один из банков зафиксировал переменную годовую ставку по кредитам. Однако тем самым был нарушен установленный порядок в абсолютном значении.

— Генеральная прокуратура принципиально отреагировала на такое нарушение, — отметили в пресс-службе.

После реакции Генпрокуратуры в банке пересчитали излишне уплаченные клиентами проценты за пользование кредитами. Вместе с неустойкой по договорам и процентами за пользование чужими деньгами данная сумма превысила 226 тысяч белорусских рублей.

— Восстановлены нарушенные финансовые права около полутора тысяч граждан, — резюмировали в ведомстве.

Ранее Нацбанк озвучил ситуацию в банках Беларуси.

И мы писали, что белорусы могут получить штрафы, пользуясь банковской картой жены или мужа.

А еще суд запретил слишком быстро тратившей деньги белоруске пользоваться картой.