Россельхознадзор выявил нарушения в нижегородских животноводческих хозяйствах

Обследования хозяйств проведено с помощью БПЛА.

Источник: Время

Семь объектов животноводства, осуществляющих содержание свиней и крупного рогатого скота, обследовали с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Нижегородской области со 2 по 20 февраля. Об этом сообщает управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Были зафиксированы нарушения в обеспечении защитного режима объектов. В частности, автомобили въезжают на территорию без какой-либо дезинфекции, а сама территория не имеет замкнутого контура защиты.

«Это делает объект уязвимым для проникновения посторонних лиц и диких животных», — пояснили специалисты.

По результатам выездных обследований ИП Сабитову Р. С., ИП Иванову А. Н., ЛПХ Булугашвили Т. В. и ЛПХ Отарашвили И. И. выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

