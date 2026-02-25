Теперь все дрова будут дорогими: В Молдове во всех регионах введут единый тариф

Дрова в Молдове будут продаваться по единой цене на национальном уровне. Об этом сообщил министр окружающей среды Георге Хаждер.
По его словам, мера направлена на повышение предсказуемости для граждан и устранение посредников, необоснованно завышающих стоимость.
— Будут определённые лица, которые будут продавать дрова в установленных местах, всё будет учитываться. Граждане должны чётко знать, где можно купить древесину и какова её цена, — заявил Хаждер на общественном телеканале.
Он также подчеркнул, что цена на дрова будет чётко установлена, а транспортные расходы будут рассчитываться отдельно — в зависимости от расстояния, пишет rupor.md.