Совмин установил новые цены на газ, электричество и отопление для белорусов

Это регламентирует соответствующее постановление Совмина. Согласно документу, в Беларуси с 1 марта увеличиваются тарифы сообразно подходам, принятым при распределении прироста платежей по типовой квартире в размере 22,5 белорусского рубля или 0,5 базовой величины между всеми жилищно-коммунальными услугами. Тарифы изменятся в пределах параметров, которые определены указом президента (№ 33 от 23 января 2026-го).