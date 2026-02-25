Совмин установил новые цены на газ, электричество и отопление для белорусов

В Беларуси установлены новые цены на газ, тепловую и электроэнергию для населения, сообщил телеграм-канал правительства.
Это регламентирует соответствующее постановление Совмина. Согласно документу, в Беларуси с 1 марта увеличиваются тарифы сообразно подходам, принятым при распределении прироста платежей по типовой квартире в размере 22,5 белорусского рубля или 0,5 базовой величины между всеми жилищно-коммунальными услугами. Тарифы изменятся в пределах параметров, которые определены указом президента (№ 33 от 23 января 2026-го).
Стоимость газа в квартирах белорусов вырастет на 7,07%. В итоге платеж увеличится на 0,93 рубля.
Тарифы на электроэнергию поднимут на 7%, что обусловит удорожание платежа на 2,99 рубля.
Также увеличатся тарифы на теплоэнергию, их поднимут с 1 июня на 7,3%. В итоге удорожание платежа составит 3,12 рубля, в том числе на отопление — 2,6 рубля, на горячее водоснабжение — 0,53 рубля.
Еще один баллон сжиженного газа в Беларуси подорожает на 1,7 рубля.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз.
