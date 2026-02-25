Минтруда Беларуси сказало, когда могут пересчитать пенсию, и она увеличится в 1,8 раза

В Минтруда уточнили, что чем дольше пенсионер откладывает получение пенсии, тем выше будет прибавка к ней. Например, если при достижении пенсионного возраста отказаться от получения пенсии в период работы, то будет начислено повышение пенсии. Размер пенсионных «бонусов» будет исчислен в зависимости от периода отказа пенсионера от получения пенсии. В частности, за один год отказа пенсия может быть увеличена на 6%, за два года — еще на 8%, за три года на 10% и так далее.