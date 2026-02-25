Калининград ждёт крупнейшая дорожная стройка: опубликован список объектов до 2035 года

Городские власти утвердили обновлённую программу развития транспортной инфраструктуры Калининграда до 2035 года. Документ есть в распоряжении «Клопс».
Предусматривается строительство и реконструкция более 200 объектов улично-дорожной сети. В перечне — магистрали, новые улицы в зонах застройки, путепроводы, развязки и мосты.
В ближайшие годы
- Будут расширять Аллею Смелых и проспект Победы в районе Радищева,
- займутся строительством Закатной, которая свяжет Орудийную и Артиллерийскую,
- продлят Интернациональную до Толстикова,
- намечена реконструкция Советского проспекта в сторону выезда,
- построят несколько улиц на Октябрьском острове.
Крупные объекты: что планируется
- Строительство и реконструкция участков Северного обхода;
- развитие Южного обхода и примыкающих улиц;
- реконструкция ул. Горького (от Гайдара до окружной), Красносельской, Левитана, Куйбышева;
- новые улицы в районе проспекта Победы и Балтийского шоссе;
- расширение ул. Дзержинского;
- модернизация ул. Челнокова.
Новые улицы и продление нынешних
В список включены десятки улиц в районах новостроек. Их названия калининградцам пока мало что говорят: Астрономическая, Уютная, Янтарная
Достроят следующие улицы:
- Флотскую;
- Героя России Катериничева;
- Лейтенанта Катина;
- Суздальскую;
- Емельянова;
- Карамзина.
Работы предполагают поэтапное финансирование из бюджетов разных уровней.