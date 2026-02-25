Ричмонд
Калининград ждёт крупнейшая дорожная стройка: опубликован список объектов до 2035 года

Программа включает более 200 объектов.

Источник: Клопс.ru

Городские власти утвердили обновлённую программу развития транспортной инфраструктуры Калининграда до 2035 года. Документ есть в распоряжении «Клопс».

Предусматривается строительство и реконструкция более 200 объектов улично-дорожной сети. В перечне — магистрали, новые улицы в зонах застройки, путепроводы, развязки и мосты.

В ближайшие годы

  • Будут расширять Аллею Смелых и проспект Победы в районе Радищева,
  • займутся строительством Закатной, которая свяжет Орудийную и Артиллерийскую,
  • продлят Интернациональную до Толстикова,
  • намечена реконструкция Советского проспекта в сторону выезда,
  • построят несколько улиц на Октябрьском острове.

Крупные объекты: что планируется

  • Строительство и реконструкция участков Северного обхода;
  • развитие Южного обхода и примыкающих улиц;
  • реконструкция ул. Горького (от Гайдара до окружной), Красносельской, Левитана, Куйбышева;
  • новые улицы в районе проспекта Победы и Балтийского шоссе;
  • расширение ул. Дзержинского;
  • модернизация ул. Челнокова.

Новые улицы и продление нынешних

В список включены десятки улиц в районах новостроек. Их названия калининградцам пока мало что говорят: Астрономическая, Уютная, Янтарная и т. д.

Достроят следующие улицы:

  • Флотскую;
  • Героя России Катериничева;
  • Лейтенанта Катина;
  • Суздальскую;
  • Емельянова;
  • Карамзина.

Работы предполагают поэтапное финансирование из бюджетов разных уровней.